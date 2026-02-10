Скидки
В России замедляют «Телеграм» — жалоб на сбои становится всё больше

Комментарии

В России начали запустили новую волну замедления работы мессенджера «Телеграм». Об этом сообщает РБК со ссылкой на трёх источников на рынке. «Чемпионат» уже запросил официальный комментарий по поводу ситуации у Роскомнадзора.

Так, ещё 9 февраля многие пользователи начали жаловаться на очень медленную работу приложения — чаты грузятся с большой задержкой, а стикеры и медиафайлы могут и вовсе не загружаться. Во вторник, 10-го числа, масштаб замедления стал ещё больше, если судить по данным сайтов detector404 и сбой.рф, фиксирующих проблемы с доступом к интернету в России.

Жалобы на сбои в работе «Телеграма» за последние дни

Фото: Detector404

Замедление работы «Телеграма» фиксируется ещё с ноября 2025 года — тогда юзеры начали жаловаться на медленную загрузку файлов в само приложение. Сейчас же ограничения коснулись доступа к самому сервису, из-за чего многие привычные действия происходят с заметными задержками.

