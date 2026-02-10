Скидки
Стала известна причина смерти Кэтрин О’Хары, звезды «Один дома» и «Битлджуса»

Стала известна причина смерти Кэтрин О'Хары, звезды «Один дома» и «Битлджуса»
30 января стало известно о смерти Кэтрин О’Хары, знаменитой американской актрисы. Спустя полторы недели СМИ раскрыли причину смерти звезды «Один дома» и «Битлджуса».

По данным Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, артистка умерла из-за тромбоэмболии лёгочной артерии. В причинах смерти указано, что ситуация вызвана раком прямой кишки. Женщине был 71 год.

Кэтрин О’Хара снималась в голливудских картинах на протяжении 50 лет. За это время она приняла участие в более чем 100 различных проектов. Зрителям она заполнилась больше всего по таким сериям фильмов, как «Один дома», «Битлджус» и ленте «Пенелопа». Она также была известна по ролям в сериалах «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стало комедийное шоу «Киностудия» Сета Рогена.

«Увидимся позже, мама»: звезда «Один дома» Маколей Калкин — о смерти актрисы Кэтрин О’Хары
