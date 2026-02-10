«Фильм для роликов в TikTok»: критики смешанно оценили «Грозовой перевал» с Марго Робби

13 февраля состоится премьера фильма «Грозовой перевал» — экранизации одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Лента расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Тем временем критики опубликовали полноценные обзоры ленты. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 70% критиков — картину называют невероятно красивым и стильным произведением, где блистают Марго Робби и Джейкоб Элорди. Некоторым обозревателям не понравилось, что лента слишком сильно отдалилась от оригинального романа, а во главу экранизации встали эротические сцены между главными героями.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики в обзорах мелодрамы «Грозовой перевал»

В этом фильме нет ничего даже отдалённо реалистичного, и всё же он не стремится полностью принять излишества своей истории. Его сильные стороны разбросаны по хронометражу, проявляясь в отдельных моментах и случайных взглядах.

Режиссура Эмеральд Феннелл и её мастерство безупречно поразительны и прекрасны, но весь этот труд служит чему-то эмоционально плоскому.

Кому-то понравится эта версия «Грозового перевала», кто-то её возненавидит, но это триумфальная переработка романа, которая становится еще сильнее и эмоционально опустошительнее благодаря своим извращениям и драматическому разрыву на части столь любимого всеми текста.

Здесь нет ничего, что могло бы глубоко запечатлеться в памяти. Это едва запоминающаяся история, облачённая в красивое платье, которое предназначено скорее для фанатских роликов в TikTok и коллажей в Pinterest, чем для трогательного эмоционального катарсиса.

Нельзя снимать такой показной, такой бесцеремонно откровенный фильм, не надеясь на бурную реакцию зрителей. Уверен, она уже на подходе. Только не стоит воспринимать «Грозовой перевал» слишком серьёзно.