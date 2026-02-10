В Госдуме не обсуждали замедление «Телеграма» с Роскомнадзором

9 февраля в России начали запустили новую волну замедления работы мессенджера «Телеграм». Популярное приложение начало работать со сбоями, о чём сообщают пользователи по всей стране.

Тем временем в Госдуме прокомментировали ситуацию. По словам зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко, замедление работы «Телеграма» не обсуждали на заседаниях. Всё дело в том, что Роскомнадзор «может начать блокировку, если у него имеются претензии по законодательной базе».

Замедление работы «Телеграма» фиксируется ещё с ноября 2025 года — тогда юзеры начали жаловаться на медленную загрузку файлов в само приложение. Сейчас же ограничения коснулись доступа к самому сервису, из-за чего многие привычные действия происходят с заметными задержками. В Госдуме ранее объясняли ограничение в работе сервиса слишком большим числом анонимных каналов, публикующих фейковую и даже опасную информацию.