Число жалоб на работу «Телеграма» в России превысило 12 тысяч за сутки

Число жалоб на работу «Телеграма» в России превысило 12 тысяч за сутки
Комментарии

9 февраля в России началась новая волна замедления работы мессенджера «Телеграм». Пользователи по всей стране начали жаловаться на ограничения со стороны Роскомнадзора, из-за которых не загружаются чаты, медиа-файлы, а сообщения отправляются с большой задержкой.

По данным сервиса Detector404, число жалоб на работу «Телеграма» в России за сутки превысило 12 тысяч. Сообщения об этом приходят со всей страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Самары и Дальнего Востока.

Жалобы на работу «Телеграма» в России за последние дни

Жалобы на работу «Телеграма» в России за последние дни

Фото: Detector404

Замедление работы «Телеграма» фиксируется ещё с ноября 2025 года — тогда юзеры начали жаловаться на медленную загрузку файлов в само приложение. В Госдуме ранее объясняли ограничение в работе сервиса слишком большим числом анонимных каналов, публикующих фейковую и даже опасную информацию.

Комментарии
