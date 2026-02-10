Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Австралии обсуждают меры против Roblox — сервис могут запретить детям до 16 лет

В Австралии обсуждают меры против Roblox — сервис могут запретить детям до 16 лет
Комментарии

Правительство Австралии начало присматриваться к онлайн-платформе Roblox. Как сообщает The Guardian, министр связи Аника Уэллс и комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант отправили официальное обращение разработчикам с просьбой прокомментировать тревожные сообщения о происходящем в сервисе.

В своём сообщении чиновницы заявляют, что крайне обеспокоены ситуацией, возникшей в Roblox с детьми. Уэллс и Грант отмечают, что в последние годы игровая платформа неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда «юным игрокам каким-либо образом вредили взрослые люди, что вызывает глубокую озабоченность у австралийцев».

Пока чиновницы ждут официальный ответ от разработчиков платформы, они уже начали обсуждать быстрые меры по противодействию незаконных действий по отношению к детям. В ближайшее время в Австралии пройдёт заседание, на котором Roblox может получить более высокий возрастной рейтинг или его могут и вовсе заблокировать пользователям до 16 лет — это ранее произошло с соцсетями.

Материалы по теме
В Австралии официально запретили доступ к соцсетям детям до 16 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android