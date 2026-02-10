«Телеграму» грозит штраф в 64 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

9 февраля в России началась новая волна замедления работы мессенджера «Телеграм». Пользователи по всей стране начали жаловаться на ограничения со стороны Роскомнадзора, из-за которых не загружаются чаты, медиа-файлы, а сообщения отправляются с большой задержкой.

За последнее время на сервис также составили сразу восемь протоколов на сумму 64 млн рублей. Они связаны с «отказом мессенджера удалять запрещённый контент», о чём сообщают СМИ со ссылкой на Таганский районный суд Москвы. Два протокола в суде рассмотрят уже 11 февраля.

Административные протоколы были составлены примерно в то же время, как в России начали замедлять «Телеграм». В самом мессенджере не комментировали ситуацию.