YouTube полностью заблокировали в России — источники

YouTube полностью заблокировали в России — источники


Вслед за замедлением «Телеграм» в России, похоже, под удар попал и YouTube: как сообщает канал «Эксплойт», Роскомнадзор удалил домены видеосервиса со своего DNS-сервера ведомства, из-за чего теперь не зайти даже на сайт.

В России замедляют «Телеграм» — жалоб на сбои становится всё больше

Официально YouTube в России никто не блокирует, однако сами видео не работают уже больше года, хотя сам сайт открывался — просто нельзя было включить видео. Теперь же не получится даже зайти на сам YouTube.

Что это значит: теперь, когда вы пытаетесь знайти на YouTube, роутер попросту не может связать адрес сайта с его IP и вы получаете ошибку.

Ранее сообщалось, что некоторые провайдеры ускоряли YouTube своим пользователям, однако недавно подобное пресекли.


