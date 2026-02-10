«Опасный контент есть на любой платформе»: Екатерина Мизулина — о замедлении «Телеграма»

9 февраля в России началась новая волна замедления работы мессенджера «Телеграм». Пользователи по всей стране начали жаловаться на ограничения со стороны Роскомнадзора, из-за которых не загружаются чаты, медиа-файлы, а сообщения отправляются с большой задержкой.

Ситуацию прокомментировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что 10 февраля отмечается День безопасного интернета, отметив, что её позиция по замедлению и блокировке «Телеграма» осталась прежней.

Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок что ли? [...] В любом случае моя позиция не изменилась, я не поддерживаю предложения по введению ограничений в отношении «Телеграма». Терять столь необходимый инструмент для продвижения смыслов и пророссийской позиции было бы просто ошибкой. Опасный контент есть абсолютно на любой платформе без исключения. И всегда будет — Интернет даёт возможность для самореализации разным людям в мире. Не только лицам с хорошими намерениями. Важно смотреть на те действия, которые предпринимают платформы для борьбы с таким контентом и отдельными преступниками. И предпринимают ли вообще. В этом плане, на мой взгляд, у «Телеграма» не всё так плохо, по крайней мере, в последнее время.