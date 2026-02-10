В работе мессенджера MAX произошёл сбой

На фоне трудностей в работе Telegram с проблемами столкнулись пользователи национального мессенджера MAX. Об этом сообщает портал «Сбой.рф».

Днём 10 февраля пользователи массово жалуются на работу MAX: они не могут отправить сообщения и авторизоваться на портале «Госуслуг». Число обращений только на «Сбой.рф» уже превышает 1 500.

Фото: Сбой.рф

Ранее в России начали запустили новую волну замедления работы мессенджера «Телеграм». В Госдуме признались, что не обсуждали замедление Telegram с Роскомнадзором — причины сложностей в работе пока точно не известны. «Чемпионат» уже запросил официальный комментарий по поводу ситуации у Роскомнадзора.