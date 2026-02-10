Вышел большой трейлер второго сезона сериала «Ван Пис» — выход 10 марта

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ван Пис». Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта 2026 года. Во второй сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права принадлежат Netflix.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.