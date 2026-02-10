Скидки
Роскомнадзор прокомментировал замедление «Телеграм» в России
Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала «Чемпионату» ситуацию с замедлением «Телеграм» в России, отметив, что мессенджер продолжает не соблюдать законы страны. Поэтому его, как и другие подобные сервисы, постепенно ограничивают, дабы они пошли на контакт для обеспечения защиты граждан России.

По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.
А вот полная цитата ведомства.

Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации. Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Именно поэтому ещё с августа прошлого года Роскомнадзор предусматривает постепенные ограничения для сервисов, не исполняющих законодательство.

Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.
