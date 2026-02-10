Вышел трейлер фильма «Рождение империи» о Петре I — премьера 29 октября

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер фильма «Рождение империи». Премьера исторической драмы о Петре I состоится 29 октября 2026 года в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События ленты развернутся с 1698-го по 1709 годы.

Главные роли в фильме сыграли Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызоз»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Кравчук («Викинг»).