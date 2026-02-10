Скидки
Русский трейлер фильма «Человек-бензопила» — аниме выйдет в кино 26 февраля

Компания DEEP представила трейлер первого фильма «Человек-бензопила» в русскоязычном дубляже студии Flarrow Films. Аниме начнут показывать в России с 26 февраля.

Лента станет новой версией первого сезона сериала «Человек-бензопила»: в неё войдут переработанные эпизоды, дополненные эксклюзивными сценами. Вторая часть этого фильма выйдет позже — 12 марта.

Видео доступно в группе DEEP — аниме и не только! во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат DEEP.

Ранее в России вышел аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» — продолжение сериала. Сейчас его можно посмотреть в отечественных онлайн-кинотеатрах.

