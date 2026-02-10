Скидки
В Госдуме рассказали, при каких условиях снимут ограничения с «Телеграма» в России

Введённые сегодня ограничения могут быть сняты с мессенджера «Телеграм» в будущем — об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Депутат заявил, если сервис устранит все нарушения, то доступ к «Телеграм» восстановят в полном объёме.

Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объёме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если «Телеграм» примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, всё действительно вернётся на свои места.
