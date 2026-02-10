Скидки
Долги «Телеграма» по штрафам в России составили почти 30 млн рублей

Долги «Телеграма» по штрафам в России составили почти 30 млн рублей
Комментарии

Задолженность «Телеграма» по неоплаченным в срок штрафам за нарушение российских законов превысила 29,6 млн рублей — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас задолженность мессенджера «Телеграм» превышает 29,6 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

Кроме того, за последнее время на сервис также составили сразу восемь протоколов на сумму 64 млн рублей — они связаны с отказом мессенджера удалять запрещённый контент. Дело рассмотрят уже завтра, 11 февраля.

Ранее сервис столкнулся с ограничениями в работе в России.

Комментарии
