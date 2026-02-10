Jame раскрыл секрет, как молодым командам выйти на тир-1 в CS 2

Капитан PARIVISION Джами Jame Али поделился мыслями, над чем нужно работать молодым составам, чтобы пробиться в тир-1 уровень CS 2. По его словам, ключевыми аспектами являются дисциплина и взаимоотношения в коллективе. Игрок рассказал об этом в интервью Taverna.gg.

У всех всё по-разному и зависит от периода и конкретного момента в цикле жизни состава. Когда у вас тир-1 команда, вы и так проводите 80% времени на турнирах. У команд уровнем ниже другие реалии, где нужно наладить взаимоотношения, следить за дисциплиной, обеспечить все условия для развития. Пинг — немаловажный фактор, так как большая часть матчей не тир-1 команд проходит в онлайне.

Он добавил, что буткемп обязателен почти для всех молодых составов. PARIVISION, а также первая успешная команда Jame — AVANGAR — проходили длительные буткемпы перед достижением крупных результатов.

Сейчас PARIVISION готовится к участию на PGL Cluj-Napoca, который пройдёт с 14 по 22 февраля в Румынии. В турнире примут участие команды FURIA, Vitality, Falcons и другие, а призовой фонд составит $ 1,25 млн.