Вышла Mewgenics — кошачий рогалик от автора The Binding of Isaac и Super Meat Boy

10 февраля состоялся релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. Проект добрался до ПК в Steam в том числе в России: проект можно приобрести со скидкой за 990 рублей до 24-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Edmund McMillen.

Mewgenics — тактический рогалик, в котором игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. В проекте реализованы более 1000 уникальных способностей в различных классах, 900 предметов и множества взаимодействий с окружением. Авторы обещают более 200 часов основной кампании, захватывающую прогрессию и множество запрятанных секретов.

Сейчас Mewgenics доступна на английском языке — официальная русская локализация выйдет примерно через три месяца, если всё пойдёт по плану разработчиков.