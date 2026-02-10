Сайт Роскомнадзора перестал работать из-за сбоя
Официальный сайт Роскомнадзора столкнулся со сбоями в работе. Сейчас портал rkn.gov.ru не открывается, пользовали жалуются на неполадки.
На данный момент в ведомстве не прокомментировали информацию о произошедшем сбое.
Ранее пользователи из России пожаловались на нестабильную работу мессенджеров «Телеграм» и MAX. В случае с «Телеграмом» дело оказалось в ограничениях со стороны РКН.
По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.
Также в России полностью перестал работать YouTube.
