Сайт Роскомнадзора перестал работать из-за сбоя

Официальный сайт Роскомнадзора столкнулся со сбоями в работе. Сейчас портал rkn.gov.ru не открывается, пользовали жалуются на неполадки.

На данный момент в ведомстве не прокомментировали информацию о произошедшем сбое.

Ранее пользователи из России пожаловались на нестабильную работу мессенджеров «Телеграм» и MAX. В случае с «Телеграмом» дело оказалось в ограничениях со стороны РКН.

По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Также в России полностью перестал работать YouTube.