Новые постеры фильма ужасов «Крик 7» — премьера 27 февраля

Студия Paramount Pictures представила очередную серию постеров нового фильма ужасов «Крик 7». Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах ожидается уже 27 ферваля.

На одном из новых постеров создатели уместили всех основных персонажей фильма, а на трёх других — Призрачное лицо.

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».

Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).