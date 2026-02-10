В Helldivers 2 вышло большое обновление с наступлением на Киберстан
Создатели Helldivers 2 представили большое обновление «Машин угнетения» с новым контентом. Апдейт посвящён наступлению на Киберстан, родину ботов.
Отправляйтесь на родину ботов и приготовьтесь штурмовать крепостные стены их огромных городов-заводов. Пробивайтесь через негостеприимные ландшафты, которые питают военную машину Автоматонов: промышленные комплексы, тщательно защищенные и таящие опасность за каждым углом.
Игрокам станет доступна новая сюжетная миссия, а также сражения с тремя видами киборгов, новый боевой пропуск и другие тематические нововведения. «Машины угнетения» уже доступны в Helldivers 2.
