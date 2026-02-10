Скидки
Первые кадры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — премьера скоро

Первые кадры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — премьера скоро
Компания Amazon представила первые кадры из сериала «Паук-Нуар». Детективное шоу про альтернативную версию Человека-паука выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video уже скоро.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Будущий сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала выпустят проект в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль в шоу сыграл знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).

