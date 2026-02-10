Скидки
Вышел трейлер второго сезона Battlefield 6 — старт 17 февраля

Вышел трейлер второго сезона Battlefield 6 — старт 17 февраля
Комментарии

Компания Electronic Arts выпустила интро-синематик перед стартом второго сезона Battlefield 6.

Уже послезавтра, 12 февраля, разработчики покажут геймплейный трейлер (его можно будет посмотреть тут), а само обновление выйдет во вторник, 17 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Ранее создатели Battlefield 6 уже раскрыли основные детали второго сезона. В игре появятся новая карта Contaminated, вертолёт AH-6 Little Bird, известный по прошлым частям серии, и новые виды оружия. В будущем также планируется переработать наземную и воздушную техники.

