Самый популярный видеоблогер MrBeast купил банк

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон (более 450 млн подписчиков на YouTube) купил банковское приложение Step.

Step — это мобильный банк, работающий только в онлайн-формате. Проект нацелен на молодую аудиторию — вероятно, именно поэтому MrBeast выбрал для приобретения именно Step. Ранее Дональдсон также заявлял о планах открыть отдельный YouTube-канал с роликами о финансовой грамотности.

Сейчас в Сети выходит второй сезон шоу «Игры Биста» с призовым фондом $ 5 млн, борьбу за которые ведут 1 000 человек. Последний эпизод зрители раскритиковали из-за отсутствия активных действий.