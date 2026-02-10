Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Телеграма» Павел Дуров отреагировал на ограничения работы сервиса в России

Создатель «Телеграма» Павел Дуров отреагировал на ограничения работы сервиса в России
Комментарии

Глава мессенджера «Телеграм» Павел Дуров прокомментировал меры по замедления сервиса в России.

Россия ограничивает доступ к «Телеграму», пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Разработчик и бизнесмен сравнил текущую ситуацию с блокировкой «Телеграма» в Иране.

Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил «Телеграм» под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют «Телеграм» (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, за которыми ведётся слежка.

Дуров указал, что ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением, а «Телеграм» выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни независимо от давления извне.

Материалы по теме
В России замедляют «Телеграм» — жалоб на сбои становится всё больше
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android