Создатель «Телеграма» Павел Дуров отреагировал на ограничения работы сервиса в России

Глава мессенджера «Телеграм» Павел Дуров прокомментировал меры по замедления сервиса в России.

Россия ограничивает доступ к «Телеграму», пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Разработчик и бизнесмен сравнил текущую ситуацию с блокировкой «Телеграма» в Иране.

Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил «Телеграм» под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют «Телеграм» (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, за которыми ведётся слежка.

Дуров указал, что ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением, а «Телеграм» выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни независимо от давления извне.