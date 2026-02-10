Скидки
Пётр Гуменник рассказал, что участники Олимпиады научили его играть в Counter-Strike

Пётр Гуменник рассказал, что участники Олимпиады научили его играть в Counter-Strike
Комментарии

Пётр Гуменник, российский фигурист, поделился атмосферой Олимпийских игр в прямом эфире Okko, приоткрыв закулисье жизни спортсменов в Олимпийской деревне. По его словам, вне соревновательного льда царит особая, почти семейная обстановка, где атлеты из разных стран легко находят общий язык и ощущают поддержку друг друга.

Спортсмены в Олимпийской деревне очень все приветливые. Все общаются, меняются значками, дружба крепкая.

Фигурист также рассказал о развлечениях в свободное время:

Учили меня играть в Counter-Strike. Вообще очень много интересных занятий.

Эта Олимпиада — часть XXV Зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, с официальной церемонией открытия в Милане и соревнованиями в Милане, Кортина-д’Ампеццо и других регионах северной Италии; закрытие крупнейшего спортивного форума запланировано на 22 февраля.

