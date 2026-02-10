Режиссёр «Жизни Чака» снимет фильм «Мгла» по Стивену Кингу

Как сообщает издание Deadline, американский сценарист и режиссёр Майк Флэнаган готовит новую экранизацию произведения Стивена Кинга. Постановщик «Жизни Чака» и «Доктор Сон» готовит адаптацию знаменитой повести «Мгла» («Туман»).

Будущая лента расскажет историю маленького городка в США, который накрывает сверхъестественный туман. Группа людей решает укрыться в небольшом супермаркете, который служит им как защитой, так и главной угрозой. Сам Флэнаган напишет сценарий и срежиссирует картину, даты выхода у неё пока нет.

«Мгла» уже дважды получала экранизацию в Голливуде. В 2007 года Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка») выпустил свою версию книги, изменив финал произведения. В 2017-м вышел куда менее известный сериал от сервиса Spike, который получил смешанные отзывы от зрителей.