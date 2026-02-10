Фильм «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером выйдет в мае 2028 года

Кинокомпания Universal Pictures подтвердила планы о возрождении культовой франшизы «Мумия». Четвёртая часть серии выйдет в мировой прокат 19 мая 2028 года.

К главным ролям в продолжении вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, сюжет держится в тайне. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»).

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.