Вышла Overwatch — перезапуск Overwatch 2 с новым контентом и пятью героями
Комментарии

10 февраля состоялся перезапуск Overwatch 2 — знаменитого сетевого шутера от Blizzard. Отныне игра называется просто Overwatch, а нумерацию сезонов начали полностью с нуля. При этом до 23 февраля пройдёт коллаборация с брендом Hello Kitty.

Видео доступно на YouTube-канале Overwatch. Права на видео принадлежат Activision.

Вместе со стартом сезона под названием «Царствование Талона» в игру добавили пять новых героев (Домина, Эмри, Музики, Анран, Кот на джетпаке), перезапустили сюжет и будут поддерживать его и дальше с помощью короткометражек, комиксов и кат-сцен. Новым основным режимом же стал «Захват», где игрокам предстоит выбрать свою сторону конфликта и сражаться за эксклюзивные награды.

Новые сезоны в Overwatch будут выходить каждые два месяца с новыми героями, аренами, скинами и другим контентом. А уже весной проект портируют на Nintendo Switch 2.

