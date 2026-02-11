Приквел «Очень странных дел» про историю Векны выпустят на Netflix
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, на Netflix выпустят приквел «Очень странных дел» под названием «Очень странные дела: Первая тень». Это спектакль, посвящённый истории Генри Крила или же Векны, антагониста шоу.
Фанаты долгое время просили Netflix выпустить оригинальную пьесу, поскольку она — важная часть канона и вселенной. В постановке рассказывается о жизни Генри до событий сериала, а ещё в ней уделяется время молодости взрослых героев по типу Джойс Байерс.
Когда именно состоится выход на Netflix, не уточнили. Роль Генри в спектакле исполняет Луис Маккартни, а в сериале персонажа сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
07:29
-
07:04
-
06:54
- 10 февраля 2026
-
22:31
-
22:05
-
22:00
-
21:35
-
20:45
-
20:21
-
19:46
-
19:28
-
19:14
-
18:44
-
18:15
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
17:08
-
17:01
-
16:40
-
16:13
-
15:33
-
15:25
-
15:25
-
15:07
-
14:50
-
14:49
-
14:27
-
14:08
-
13:55
-
13:48
-
13:24
-
13:13
-
13:01