Продажи соулслайка Lies of P превысили 4 млн копий

Продажи соулслайка Lies of P превысили 4 млн копий
Компания Neowiz объявила, что тираж соулслайка Lies of P превысил 4 млн копий на всех платформах. Буквально в июне 2025-го сообщалось о продажах в 3 млн копий, то есть ещё один миллион удалось реализовать за девять месяцев.

Вероятно, на рост тиража повлиял выход DLC под названием Overture, которое выпустили в начале июня 2025 года, поскольку продажи ведутся с учётом расширения.

Lies of P доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Игра получила массу тёплых отзывов от критиков и геймеров: её полюбили за уникальный стиль, атмосферу (которую больше всего сравнивали с Bloodborne) и боевую систему.

