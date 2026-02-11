Вышла фичуретка фильма «Майкл» с новыми кадрами из фильма

Universal Pictures опубликовала новую фичуретку байопика «Майкл», посвящённую Майклу Джексону. В ней, помимо комментариев создателей картины, есть и свежие кадры из неё.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.