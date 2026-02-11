Появился новый кадр мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Издание Empire опубликовало новый кадр мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». На нём можно увидеть всех главных героев, которые знакомы по основному сериалу.

Свежий кадр «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Фото: Empire

Сюжет проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.

Над анимационным шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Анимационный спин-офф знаменитого шоу выйдет на стриминговом сервисе 23 апреля.