Босс Marvel Studios Кевин Файги назвал «Грешников» лучшим фильмом 2025 года

Президент Marvel Studios Кевин Файги в недавнем интервью рассказал, что «Грешники» должны выиграть «Оскар» в категории «Лучший фильм». По мнению Файги, именно картина Райана Куглера стала для него лучшей в 2025-м.

Топ-менеджер также подчеркнул, что Академия может не всегда выделять фильмы, важные для современной аудитории, однако в случае с «Грешниками» создатели попали прямо в нерв общества в плане проработки картины до мелочей.

На мой взгляд, Академия не всегда отмечает фильмы, наиболее актуальные для современной аудитории. Но, чёрт возьми, с этим фильмом они просто превзошли все ожидания! Какая же там музыка… только из-за неё у меня отвисла челюсть.

«Грешники» доступны в цифре в зарубежных онлайн-кинотеатрах по типу Apple TV и Amazon Prime Video.

