«Росомаху» вряд ли покажут на скором State of Play от Sony

В ночь с 12 на 13 февраля состоится новый State of Play, который станет самым продолжительным в истории. Многие ждали на шоу как минимум «Росомаху» и либо свежие детали об игре, либо наконец дату выхода.

Но, судя по словам авторов экшена из Insomniac Games, ждать игру на презентации не стоит. Разработчики указали, что в следующий раз расскажут о тайтле лишь весной, то есть точно не в этом месяце.

Сюжетных деталей нет, однако в описании говорится, что Росомахе предстоит найти ответы на вопрос, кем он был в прошлом. Геймерам, как и самому герою по его канону из комиксов, нужно стать «живым оружием». Ещё в экшене появится как минимум мутантка Мистик.

Релиз состоится осенью 2026 года только на PS5.