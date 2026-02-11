Ана де Армас и Дженнифер Коннелли могут сыграть в шпионском сериале Safe Houses
По данным Deadline, Ана де Армас и Дженнифер Коннелли ведут переговоры, чтобы сыграть главные роли в шпионском сериале Safe Houses. Он основан на одноимённом романе Дэна Феспермана.
Восьмисерийный сериал разворачивается после убийства высокопоставленного офицера ЦРУ в Мадриде. Шоу сосредоточено на Софии Хименес, беглом агенте, обвиняемом в преступлении, и после Элизабет Уинтроп, его вдове. Они будут искать настоящего убийцу мужчины.
Safe Houses снимут Отто Батхёрст («Острые козырьки») и Гидеон Рафф («Родина»). Шоу выпустят на Apple TV, однако пока что его даже примерную дату выхода не озвучивают.
Комментарии
