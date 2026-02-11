Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли могут сыграть в шпионском сериале Safe Houses

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли могут сыграть в шпионском сериале Safe Houses
Комментарии

По данным Deadline, Ана де Армас и Дженнифер Коннелли ведут переговоры, чтобы сыграть главные роли в шпионском сериале Safe Houses. Он основан на одноимённом романе Дэна Феспермана.

Восьмисерийный сериал разворачивается после убийства высокопоставленного офицера ЦРУ в Мадриде. Шоу сосредоточено на Софии Хименес, беглом агенте, обвиняемом в преступлении, и после Элизабет Уинтроп, его вдове. Они будут искать настоящего убийцу мужчины.

Safe Houses снимут Отто Батхёрст («Острые козырьки») и Гидеон Рафф («Родина»). Шоу выпустят на Apple TV, однако пока что его даже примерную дату выхода не озвучивают.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android