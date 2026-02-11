Скидки
Начались съёмки военной драмы «Грейхаунд 2» с Томом Хэнксом

Комментарии

Apple объявила о старте съёмок второй части «Грейхаунда» с Томом Хэнксом в главной роли. Также стало известно, что к своим ролям в сиквеле вернулись Стивен Грэм и Элизабет Шу.

Будущая лента продолжит историю капитана эсминца Эрнеста Краузе во времена Второй мировой войны. Судя по всему, сиквел будет масштабнее оригинала — судно главного героя поучаствует в сражениях не только на территории Тихого океана, но и на берегах Нормандии. Режиссёром вновь выступит Аарон Шнайдер.

Оригинальный «Грейхаунд» вышел в 2020 году в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей.

