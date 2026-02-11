«В нём 30% от Багза Банни»: Николас Кейдж — о Человеке-пауке в сериале «Паук-Нуар»

В интервью Esquire исполнитель главной роли в сериале «Паук-Нуар» Николас Кейдж рассказал, на кого больше всего смахивает его герой в шоу.

Актёр в шутку отметил, что в нём примерно 30% от Багза Банни, а остальные 70% — от актёра Хамфри Богарта.

Будущий сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала выпустят проект в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).