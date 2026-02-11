Официально: продолжение фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом запустили в работу
Поделиться
Продюсер спортивного блокбастера «Формула-1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что в работе уже находится продолжение картины. Ранее об этом утверждали источники Variety, а теперь информацию озвучили официально сами создатели.
Притом дополнительными подробностями Брукхаймер не поделился.
Мы работаем над продолжением.
«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
13:44
-
13:34
-
13:16
-
13:03
-
12:47
-
12:43
-
12:14
-
11:49
-
11:08
-
10:26
-
09:39
-
09:10
-
08:16
-
07:29
-
07:04
-
06:54
- 10 февраля 2026
-
22:31
-
22:05
-
22:00
-
21:35
-
20:45
-
20:21
-
19:46
-
19:28
-
19:14
-
18:44
-
18:15
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
17:08
-
17:01
-
16:40
-
16:13