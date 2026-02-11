Скидки
Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» выйдет в онлайне 17 февраля

Комментарии

Кинокомпания Lionsgate раскрыла цифровую дату релиза фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Объединённая в один проект 4-часовая дилогия Квентина Тарантино доберётся до онлайн-кинотеатров 17 февраля.

Таким образом, картина доберётся до стримингов спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента собрала в прокате около $ 6 млн, а в само переиздание также вошёл новый анимационный сегмент, который длится около семи минут.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.

