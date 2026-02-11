Скидки
Кадры из пятого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» с юным Дунканом по «Игре престолов»

Кадры из пятого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» с юным Дунканом по «Игре престолов»
Компания HBO опубликовала кадры из пятого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть главного героя шоу Дункана в юном возрасте, ещё до своих будней оруженосца.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 16 февраля, а финал состоится 23-го числа.

