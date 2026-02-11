Скидки
«Всё благодаря «Дюне»: Тимоти Шаламе — о своём успехе в Голливуде

«Всё благодаря «Дюне»: Тимоти Шаламе — о своём успехе в Голливуде
Американский актёр Тимоти Шаламе поделился своим мнением о своём успехе в Голливуде. Сейчас артист претендует на лучшую мужскую роль на грядущем «Оскаре» за ленту «Марти Великолепный» и продолжает сниматься у именитых режиссёров — и за всё это он благодарит Дени Вильнёва и его «Дюну».

Шаламе признался, что именно съёмки в блокбастере по культовой вселенной открыли ему двери в крупнобюджетное кино.

Этот человек, Дени Вильнёв, изменил мою жизнь. Без опыта, полученного на съёмках «Дюны» и «Дюны 2», и, если говорить более цинично, без успеха этих фильмов, «Боб Дилан: Никому не известный» и «Марти Великолепный» попросту бы не сняли с нужным для этого бюджетом.

Премьера «Дюны 3» состоится в декабре 2026 года. Лента завершит трилогию Дени Вильнёва, после чего постановщик переключится на другие проекты.

