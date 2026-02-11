Скидки
Кошачий рогалик Mewgenics от автора The Binding of Isaac окупился за три часа продаж

Кошачий рогалик Mewgenics от автора The Binding of Isaac окупился за три часа продаж
10 февраля состоялся релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. Проект разрабатывался около восьми лет и пока доступен только на ПК в Steam.

Спустя три часа после релиза Mewgenics полностью окупила свой бюджет — об этом рассказал Глайель в своих соцсетях. При этом большим успехом разработчики называли продажи в размере 250 тысяч копий — этот рубеж авторы преодолели меньше чем за 12 часов после релиза.

А, понятно, мы продали больше 250 тысяч копий игры меньше, чем за 12 часов.

Mewgenics — тактический рогалик, в котором игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. В проекте реализованы более 1000 уникальных способностей в различных классах, 900 предметов и множества взаимодействий с окружением. Сейчас игра доступна на английском языке, однако весной игру переведут и на русский.

Вышла Mewgenics — кошачий рогалик от автора The Binding of Isaac и Super Meat Boy
