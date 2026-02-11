Скидки
Вышел тизер фильма Sandiwar от режиссёра «Аноры» с Мишель Йео

Голливудский режиссёр Шон Бейкер представил тизер своего нового фильма Sandiwara. Короткометражный проект сперва покажут на Берлинском кинофестивале, а в прокат ленту выпустят 20 февраля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Berlin Film Festival.

Будущая лента расскажет небольшие истории разных людей в Малайзии, которые работают в самых разных отраслях: от официантки и разносчицы до блоггера, кинокритика и даже певицы. Главную роль в проекте сыграла Мишель Йео, звезда «Всё везде и сразу».

Sandiwara станет первым проектом Шона Бейкера после гигантского успеха на прошедшем «Оскаре»-2025. Тогда постановщик выиграл с фильмом «Анора» пять наград, включая статуэтку за лучшего режиссёра и лучший фильм.

