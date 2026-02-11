Скидки
Начались съёмки второго сезона «Про это самое» о жизни сексолога в деревне

Начались съёмки второго сезона «Про это самое» о жизни сексолога в деревне
Телеканал ТНТ объявил о старте производства второго сезона сериала «Про это самое». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу вернётся на ТВ и в онлайн-кинотеатр Premier. Во второй сезон войдёт 16 эпизодов.

«Про это самое» рассказывает историю Мити, который после учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что Митя занимается… сексологией. В продолжении он возвращается в заброшенный пионерский лагерь, который становится для него новой точкой опоры. Вместе с ним в Озёрное приезжает его друг Андрей. Митя продолжает консультировать односельчан по самым разным семейно-отношенческим вопросам, а Андрей помогает самому Мите разобраться в его сложных отношениях с Полиной.

К главным ролям в проекте вернутся Денис Власенко («Волшебник Изумрудного города»), Инга Оболдина («Мистер Нокаут»), Олег Гаас («Шифр»), Александр Ильин («Граффити») и другие актёры.

