Новый геймплей «Росомахи» выйдет весной — игру не покажут на State of Play в феврале

Студия Insomniac Games рассказала, когда игрокам стоит ждать новые подробности «Росомахи». Детали супергеройского экшена раскроют весной — минимум через месяц.

Таким образом, в Insomniac подтвердили, что на будущей презентации State of Play не будет показа нового геймплея игры. Ранее фанаты считали, что «Росомаху» обязательно покажут на презентации, ведь в Sony отдельно выделяли, что будут некие показы внутренних игр студий PlayStation.

«Росомаха» выйдет осенью 2026 года на PlayStation 5. Презентация State of Play же пройдёт 13 февраля в 1:00 мск, и пока неясно, какие именно внутренние проекты покажет Sony.