«Работай усерднее — не знаешь, когда будет чёрная полоса»: ApEX после победы на IEM Krakow

«Работай усерднее — не знаешь, когда будет чёрная полоса»: ApEX после победы на IEM Krakow
Капитан Team Vitality по Counter-Strike 2 Дан apEX Мадесклер опубликовал мотивирующее сообщение после победы команды на IEM Krakow 2026. Француз дал понять, что даже на фоне очередного титула не намерен сбавлять обороты. Пост появился на его личной странице в X.

Даже если ты добился успеха, работай ещё усерднее — никогда не знаешь, когда начнётся чёрная полоса.

Для Vitality это продолжение впечатляющей серии. В 2025 году коллектив выиграл девять тир-1 турниров, а также завоевал престижный трофей ESL Grand Slam. Новый сезон команда Мадесклера открыла чемпионством в Кракове и подтверждает статус одного из главных фаворитов сцены CS 2.

Следующим испытанием для Vitality станет PGL Cluj-Napoca 2026, который пройдёт с 14 по 22 февраля. Команда apEX постарается закрепить успех и продолжить победную серию уже на румынском ивенте.

Team Vitality — чемпион IEM Krakow 2026
Team Vitality — чемпион IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
