«Мне кажется, команда должна заиграть где-то к PGL Astana». OverDrive — о прогрессе Spirit

«Мне кажется, команда должна заиграть где-то к PGL Astana». OverDrive — о прогрессе Spirit
Инсайдер и скаут Алексей OverDrive Бирюков подвёл итоги выступления Team Spirit на IEM Krakow 2026 по CS 2.

По его мнению, третье место — это заметный шаг вперёд для состава после непростого старта сезона.

Понятно, что хейтеры и некоторые поклонники Spirit стали кричать: «Это провал. Позор!» А для меня… Ну мы видели, что было на BLAST Bounty Winter. Не было понятно, кто за что отвечает. Всё было очень нервно. Поэтому для меня третье место — не просто шаг вперёд, а другой уровень относительно того, что мы видели.

Spirit заняла топ-3 на крупном турнире, обыграв MOUZ в матче за бронзу и уступив FURIA в полуфинале. Команда заработала $ 100 тыс. Это был второй чемпионат для коллектива после перехода magixx на роль капитана.
OverDrive отметил прогресс Бориса magixx, которому ещё предстоит адаптироваться к роли ин-гейм-лидера на тир-1 уровне. Также эксперт считает, что zont1x и tN1R нужно время, чтобы окончательно войти в ритм и стабилизировать игру.

Следующий турнир Spirit — ESL Pro League Season 23 в марте. PGL Cluj-Napoca команда решила пропустить.

