Бесплатные игры PS Plus в феврале 2026: Человек-паук 2, Test Drive, Neva, A Letter to the Future и другие игры

В феврале в PS Plus добавят «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и ещё шесть игр
Комментарии

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 февраля абонентам сервиса станут доступны девять тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Disney Pixar Wall-E.

Среди главных игр месяца выделяются «Человек-паук 2» от студии Insomniac, гонка Test Drive Unlimited Solar Crown и приключение Season: A Letter to the Future.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2026 года

  • «Человек-паук 2»
  • Test Drive Unlimited Solar Crown
  • Neva
  • Season: A Letter to the Future
  • Monster Hunter Stories
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
  • Venba
  • Echoes of the End: Enhanced Edition
  • Rugby 25.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года

  • Disney Pixar Wall-E.
Комментарии
