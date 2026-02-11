Скидки
Стартовали съёмки военного фильма «Альпийская баллада» с Иваном Янковским — первые кадры

Киностудия Pan-Atlantic сообщила о старте съёмок фильма «Альпийская баллада». Военный боевик выйдет в российском прокате 22 апреля 2027 года.

Лента выступит экранизацией повести Василя Быкова. Действие картины развернётся в 1943 году, во времена Великой Отечественной войны. Сюжет повествует о советском солдате Иване, который бежит из концлагеря в Альпах. Внезапно герой оказывается в компании итальянской антифашистки Джулии и немецкой кинозвезды Дитер Шульц. Теперь им предстоит пережить три опасных дня вместе.

Главные роли исполнят Иван Янковский («Фишер»), Милош Бикович («Балканский рубеж»), Дениз Сардиско («Фиолетовый как море») и другие актёры. Режиссёром выступает Андрей Богатырёв — автор фильмов «Красный призрак» и «За Палыча!».

